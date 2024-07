Od śmierci Anny Przybylskiej minie niedługo miesiąc. W mediach często pojawiają się wzruszające wspomnienia bliskich jej osób - zarówno przyjaciół z pracy, jak i najbliższych. Jednym z najbardziej poruszających były opowieści jej mamy, Krystyny, która spędziła z aktorką ostatnie chwile. Przypomnijmy: Poruszająca rozmowa z mamą Ani Przybylskiej. Opowiedziała o ostatnich chwilach z córką

Tuż po śmierci gwiazdy, rodzinna wystosowała oświadczenie do mediów z prośbą o nierobienie zdjęć w trakcie pogrzebu. Wszystkich fanów poprosili również o nieprzynoszenie kwiatów na cmentarz, zaś o wpłaty na rzecz gdyńskiego stacjonarnego domu hospicyjnego dla dzieci "Bursztynowa Przystań". Ostatnią wolę aktorki uszanowaliśmy również my wpłacając kwotę na konto fundacji. Dziś pojawiły się wzruszające podziękowania pani Krystyny:

W imieniu własnym oraz całej rodziny mojej nieodżałowanej córki, Anny Przybylskiej, a także w imieniu księdza Grzegorza Milocha, pragnę wyjątkowo serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy, zgodnie z życzeniem rodziny zmarłej, zamiast uświetnić ostatnią drogę Ani dywanem kwiatów, okazali gest i przekazali choć symboliczną złotówkę na rzecz gdyńskiego stacjonarnego domu hospicyjnego dla dzieci "Bursztynowa Przystań". Kwota uzyskana z tego tytułu na działalność hospicjum dziecięcego już dawno znacząco przewyższyła wszelkie prognozy czy przypuszczenia. Cieszy to tym bardziej, że od dnia pogrzebu minęły już 3 tygodnie, a pieniądze wciąż napływają. Darczyńcy indywidualni, jak i ci ze sfery biznesu podarowali do tej pory olbrzymią łączną kwotę 194 300 zł. To dowodzi, że idea bezinteresownej pomocy bliźnim, a szczególnie cierpiącym dzieciom, jest bliska sercu ogromnej rzeszy Polaków - pisze pani Krystyna