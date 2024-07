Od śmierci Anny Przybylskiej minęły już ponad dwa tygodnie, ale wciąż ciężko pogodzić się z odejściem tak młodej, pięknej i utalentowanej kobiety. Zostały po niej filmy, seriale, fantastyczne zdjęcia i wspomnienia najbliższych, którzy pielęgnują pamięć po zmarłej aktorce. Historie, które przytaczają potwierdzają tylko, że mieliśmy do czynienia z osobą wyjątkową. Przypomnijmy: Menadżerka wspomina Przybylską. Zdradziła kilka nieznanych historii

Niezwykły hołd aktorce postanowiła złożyć też "Viva!". Przybylska była bohaterką kilku okładek magazynu, w którym opowiadała o swoim szczęściu i rodzinie, będącej dla niej nadrzędną wartością. Na początku tego roku Anna zwyciężyła też w plebiscycie "Viva! Najpiękniejsi" i gorąco dziękowała za nagrodę, choć z uwagi na chorobę nie mogła odebrać jej osobiście. W nowym numerze znajdziemy poruszające wyznanie matki gwiazdy, Krystyny Przybylskiej. Kobieta przyznaje, że jej córka do końca walczyła i miała niesamowitą wolę życia.



Zaczęła robić badania i latem 2013 roku okazało się, że to nie kręgosłup, tylko trzustka. Guz, słowo rak nie chce mi przejść przez usta. Może jakaś pomyłka, może błąd diagnozy? Ale okazało się, że nie, to była prawda. Nikt nie może sobie wyobrazić, co czuje wtedy matka. Moją mamę straciłam w 2007 roku, strasznie mi jej brak, męża pochowałam wcześniej, mój ojciec też umarł, i szwagier. Tyle śmierci wokoło, ale ta jest najstraszniejsza. Ania do końca miała nadzieję, do końca walczyła, mimo że była już bardzo słaba. Próbowała jeszcze uprawiać jogging, ponieważ przywiązywała dużą wagę do sportu, ale udało jej się tylko podbiec kilka drobnych kroczków. Nigdy jednak nie padły takie słowa: Mamo, umieram. Jeśli chodziła się modlić do kościoła, to o życie, a nie o śmierć - wyznaje Krystyna Przybylska.