Do mediów regularnie docierają doniesienia dotyczące problemów osobistych Sandry Kubickiej. Spekulacje na temat kryzysu w związku z Aleksandrem Baronem wracają jak bumerang, które później para ucina, publikując wspólne zdjęcia i wyznania miłości. Modelka i bizneswoman sama też otwarcie mówi o swoim zdrowiu. Nie ukrywa, że posiadanie dzieci jest jej marzeniem. Jednak dwa lata temu dowiedziała się, że zmaga się z PCOS, czyli zespołem policystycznych jajników, co komplikuje zajście w ciążę. Choć macierzyństwo to dla niej bardzo trudny temat, hejterzy nie mają oporów przed sprawianiem jej przykrości. Zapowiedziała, że nie będzie już pobłażała internautom. To jest mój czuły punkt - podkreśliła. Sandra Kubicka o złośliwych komentarzach: "Nie radzę sobie z nimi i ja to otwarcie mówię" Widzowie "Dzień dobry TVN" mogli obejrzeć wieczorną rozmowę z Sandrą Kubicką w środę, 5 października. Modelka poruszyła temat hejterskich wpisów pod jej zdjęciami. Gwiazda nie ukrywała, że najbardziej bolą ją te, które dotyczą macierzyństwa. Bezwzględni internauci potrafią napisać: "Zróbcie sobie dziecko, a nie ciągle z tymi psami" . Jak wówczas reaguje partnerka Aleksandra Barona? Zobacz także: Anna Wendzikowska gorzko o tym, jak została potraktowana na planie TVN! "Jak mogliście mi to zrobić?" Płaczę. Widzi to tylko Alek - zdradziła. W rozmowie z dziennikarką przyznała, że - czy się to komuś podoba, czy nie - zamierza traktować Lunę i Lili jak swoje pociechy - dopóki nie doczeka się dzieci. Obecność psiaków daje jej też dodatkowe wsparcie. Psy często są przypisywane kobietom, które nie mogą zajść w ciążę, aby miały okazję dać tę matczyną miłość. Moje psy są właśnie takie dla mnie. Były dla mnie terapią. Dopóki nie mogę mieć dzieci, to są moje dzieci. Traktuję je...