Mama Anny Przybylskiej została oszukana. Straciła fortunę

Życie zdecydowanie nie oszczędza Krystyny Przybylskiej - najpierw straciła męża, a w 2014 roku pożegnała córkę. Teraz mama Anny Przybylskiej zaniepokoiła internautów kadrami ze szpitala - jak się okazało, kobieta trafiła na szpitalny oddział ratunkowy. Co się stało? - Martwię się - pisze wprost internautka. Mama Anny Przybylskiej na oddziale ratunkowym. Fani się martwią Krystyna Przybylska jest obecna w mediach, szczególnie w kontekście zmarłej córki, Anny. Brała udział między innymi w pracach nad filmem dokumentalnym o aktorce, a także włączyła się w promocję produkcji o tytule "Ania". Prywatnie jednak jej życie nie należało do najłatwiejszych - oprócz tego, że przeżyła śmierć córki w 2014 roku, straciła też męża, który, podobnie jak Anna Przybylska , zmarł na nowotwór. Teraz Krystyna Przybylska trafiła do szpitala i pokazała na Facebooku naprawdę niepokojące kadry. Jak się okazuje, mama aktorki brała udział w weselu Dariusza i Jolanty z "Sanatorium miłości", a niedługo po zabawie, niestety, trafiła na szpitalny oddział ratunkowy. - Kochani, wróciłam z rehabilitacji z Inowrocławia. Pierwsze dni było pięknie pogoda, zabiegi. Zaliczyłam nawet spotkanie na przyjęciu weselnym Joli i Darka z "Sanatorium miłości", 5 edycja. A potem dalej rehabilitacja. No i żeby było super to na koniec gdyby nie cudowne pielęgniarki Sanatorium MODRZEW i Pani doktor i ich szybka reakcja, prędko szpital. Szpitalem w Inowrocławiu na SOR jestem mile zaskoczona od ratowników medycznych, po pielęgniarki i lekarzy - napisała Krystyna Przybylska na Facebooku. Internauci zmartwili się stanem zdrowia Krystyny Przybylskiej i dopytywali, jak się czuje. Wyrażali też nadzieję na to,...