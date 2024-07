Krystyna Janda zabrała głos w sprawie ostatnich spekulacji na temat kryzysu w związku popularnej pary aktorskiej - Katarzyny i Cezarego Żaków. To, co pokazała we wpisie na Facebooku, powinno przeciąć wszystkie spekulacje. Znana aktorka i szefowa teatrów zamieściła 7 zdjęć z imienin, na których byli Żakowie. Co napisała?

Od kilku dni prasa brukowa donosi o tym rzekomym rozwodzie. Oto jak się rozwodzą moi przyjaciele Czarek i Kasia Żakowie. Miłe imieniny nocne dziś . Wszystkiego dobrego!!!!

Na zdjęciach rzeczywiście widać szczęśliwych i ciągle zakochanych w sobie Żaków. My też dołączamy się do życzeń Pani Krystyny! Wszystkiego dobrego!

