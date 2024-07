1 z 5

Krystian Wieczorek był gościem Pytania na śniadanie. Gwiazdor "M jak Miłość" opowiadał o swojej miłości do nart biegowych i o tym, że żałuję, że w Polsce - mimo sukcesów Justyny Kowalczyk - jest to niszowy sport i nie można go uprawiać poza trasami w górach.

Po programie zrobił sobie zdjęcie ze strażakami, którzy też byli też gośćmi programu....

Krystian Wieczorek w sierpniu skończył 40 lat i niedawno przyznał się, że już nie jest samotny! Nie zdradził jednak, kim jest jego wybranka. Aktor od lat uprawia sporty: bieganie, wspinaczkę i właśnie bieganie na nartach!

Krystian do tej pory wygrywał w wielu plebiscytach na najprzystojniejszych aktorów w polskim show-biznesie. Zdobył też tytuł Viva Najpiękniejszy. A Wam jak się podoba?

