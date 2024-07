Macademian Girl specjalnie dla Party.pl oceniła styl Grzegorza Krychowiaka! Czy polski piłkarz nie tylko dobrze prezentuje się na boisku, ale również dobrze się ubiera na co dzień - zdaniem specjalistki w tej dziedzinie?

Ja uwielbiam Krychowiaka! Pokazuje modę męską, ale taką bardzo awangardową (...) Potrafi założyć rzeczy, które w Polsce nie są jeszcze popularne - powiedziała nam Macademian Girl.

Macademian Girl powiedziała też nam, że ona i Grzegorz Krychowiak są w pewnym sensie do siebie podobni. O co jej chodziło? Obejrzyjcie nasze wideo do końca, żeby się dowiedzieć!

Krychowiak dobrze się ubiera?

Macademian Girl oceniła jego styl!