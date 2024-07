Wczoraj do Teatru Roma tłumnie przybyły gwiazdy, aby zobaczyć premierę spektaklu muzycznego: „Progressive: Eliminacje”. Była to kolejna okazja do zaprezentowania swoich nowych stylizacji. Każda gwiazda, aby wyglądać jak najlepiej, przy wyborze swoich kreacji kierowała się modowymi trendami. To Paulina Krupińska, Anna Czartoryska i Ola Szwed nie miały sobie równych.

Miss Polonia coraz częściej bywa na salonach i, póki co, nie zawiodła swoim wyczuciem stylu. Wczoraj Paulina Krupińska postawiła na casualową stylizację. Czarne skórzane legginsy, biały top oraz szpilki sprawdzają się w każdej sytuacji. Zestaw bardzo bezpieczny na wieczorową imprezę.

Anna Czartoryska podążając za wiosennymi trendami wybrała kreację w pastelowych kolorach. Długą różową spódnicę, która wysmukliła i wydłużyła jej sylwetkę, zestawiła z torebką pod kolor kreacji oraz białą elegancką koszulą. Na uwagę zasługuje także subtelny makijaż z podkreślonymi na różowo ustami, który stworzył spójną całość. Jedynym naszym zastrzeżeniem są buty, które nie do końca pasowały do całej stylizacji księżniczki.

Ola Szwed po raz kolejny zachwyciła swoim gustem. Aktorka postawiła na koktajlową sukienkę w odcieniach szarości, którą zestawiła z czarną torebką i kozakami w tym samym kolorze. Jednak najsilniejszą stroną tej stylizacji jest fryzura Szwed. Do niedawna Ola zachwycała rozjaśnioną grzywką (zobacz), którą zamieniła na hollywoodzkie loki. Nowa fryzura to zasługa Kajetana Góra.

Tak prezentowały się pozostałe gwiazdy na premierze spektaklu "Progressive: Eliminacje":