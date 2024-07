To chyba jakaś moda, bo już kolejna gwiazda będzie się uczyła polskiego. Pisaliśmy niedawno, że specjalne lekcje języka postanowili pobrać Czesław Mozil i Maja Sablewska. Teraz okazuje się, że do tego grona dołączy Joanna Krupa!

Reklama

Modelka weźmie udział w kolejnej edycji programu Top Model i producenci zdecydowali, że musi się poprawić z polskiego.

- Producenci z Rochstaru po rozmowie z gwiazdą uznali, że tak będzie lepiej, i dlatego zaczęła pobierać lekcje języka polskiego. To straszne, że Joasia chce się pozbyć swojego akcentu. On jest taki słodki i zabawny, pasuje do niej. Jeżeli będzie mówiła płynnie po polsku, to już nie będzie to samo – stwierdziła w „Fakcie’ osoba związana z programem.

Na pewno godne pochwały jest to, że Krupa douczy się rodzimego języka. Ale przecież w akcencie modelki i słodkim przeinaczaniu słów tkwił chyba cały jej urok jako prowadzącej program!

Reklama

Wyobrażacie sobie Top Model z poprawnie mówiącą Krupą? Bo my nie.