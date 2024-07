Dariusz Krupa rzadko bywa na oficjalnych imprezach, zwłaszcza po tym jak kilka miesięcy temu jego była partnerka, Iza Adamczyk, oskarżała go o zaniedbywanie jej i ich wspólnego dziecka. Krupa unikał kontaktu z mediami aż do wczorajszej premiery nowego samochodu. Na warszawskim Torwarze pojawił się w towarzystwie tajemniczej blondynki, z którą chętnie pozował przed tłumem fotografów. Okazuje się, że kobieta obok byłego męża Edyty Górniak, to jego rodzona siostra!

Czyżby Dariusz Krupa postanowił wypromować Dorotę Krupę, początkującą projektantkę i stylistkę gwiazd?

