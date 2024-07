Do wykonania makijażu Kasia Gajewska użyła:

• Podkład nr 123 HD - Make Up For Ever

• Korektor Full Cover nr 8 - Make Up For Ever

• Puder Neutral Set - Ben Nye

• Kredka do brwi w odcieniu Light - Sleek

• Zielony cień z paletki Garden Of Eden - Sleek

• Płyn do kresek Duraline - Inglot

• Miedziany pigment nr 232 - Inglot

• Metaliczny zielony cień Subterranean z paletki Cold Chemistry - Sugarpill

• Cielista kredka nr 112 - Mesauda

• Bronzer Bahama Mama - The Balm

• Rozświetlacz Vivid Baked Highlighter w odcieniu Golden Loghts - Revolution Make Up

• Tusz Magnetic Mascara

• Farbka do ust Put Oaint w odcieniu Port - Sleek

• Konturówka Aqua Lip nr 13C - Make Up For Ever

