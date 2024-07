Monika Tumińska, twórczyni bloga Hair by M przygotowała dla was kolejny instruktaż. Tym razem nauczy was jak zrobić modną latem 2014 fryzurę piórkową. O, co chodzi?

Fryzura krok po kroku: fryzura piórkowa

Z boku głowy zwiń włosy w rulon i podepnij go kilkoma wsuwkami, Za zwiniętym rulonem oddziel trzy pasma włosów, z których zapleć dobierany warkocz, Końcówkę włosów z rulonu ułóż nad warkoczem i podepnij wsuwką, Po drugiej stronie głowy skręć włosy w mniejszy rulon. Ułóż na nim cienki łańcuszek, który przypnij wsuwką, Rozpuszczone włosy lekko natapiruj, ich końce układając na boki. Całość mocno spryskaj lakierem, Gotowe :)

