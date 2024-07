Seksowna kreska i czerwone usta to elegancja sama w sobie. Taki makijaż doskonale sprawdzi się przy wielu okazjach, a w wydaniu Anny Dereszowskiej prezentuje się wyjątkowo korzystnie.

1. Na oczyszczoną i nawilżoną skórę twarzy nałóż bazę pod makijaż (Inglot, cena, ok. 22 zł),

2. Pod oczami rozprowadź i wklep rozświetlający korektor (Pupa, cena, ok. 65 zł), który ukryje cienie,

3. Na całą twarz nałóż podkład (NYX, cena, ok. 64,90 zł), który doskonale ukryje wszystkie niedoskonałości,

4. Delikatnie przypudruj twarz (Rouge Bunny Rouge, cena, ok. 175 zł),

5. Całą powiekę ruchomą i wewnętrzne kąciki pomaluj połyskującym cieniem w cielistym kolorze (Urban Decay, cena, ok. 199 zł),

6. Przy linii górnych rzęs namaluj cienką kreskę (Isadora, cena, ok. 57,90 zł),

7. Rzęsy starannie pomaluj czarną mascarą (Revlon, cena, ok. 59,90 zł),

8. Brwi wymodeluj cieniami do nich przeznaczonymi (Smashbox, cena, ok. 99 zł),

9. Na usta nanieś czerwoną szminkę (Clinique, cena, ok. 79 zł),

10. Kości policzkowe delikatnie muśnij różem (Artdeco, cena, ok. 89 zł).

Kosmetyki potrzebne do wykonania makijażu w stylu Anny Dereszowskiej: