Małgorzata Socha jest jedną z najlepiej wyglądających polskich gwiazd. Zachwyca swoimi stylizacjami i makijażem. Dlatego dzisiaj pod lupę wzięłyśmy makijaż, który aktorka miała na Balu Fundacji TVN. Zobaczcie jak wykonać go krok po kroku.

1. W tak delikatnym makijażu zdecydowanie lepiej niż podkład sprawdzi się delikatny krem CC (Kolastyna, cena, ok. 18 zł)

2. Pod oczy nałóż rozświetlający korektor (YSL, cena, ok. 199 zł) najlepiej, jeżeli będzie o ton jaśniejszy od kremu CC

3. Delikatnie przypudruj twarz ( Essence, cena, ok. 12,99 zł)

4. Na ruchome powieki nałóż połyskujący biały cień, najjaśniejszy z paletki (Pupa, cena, ok. 109 zł)

5. W zewnętrzną część powieki nałóż delikatny różowy odcień

6. Przy linii rzęs namaluj czarna kredką cienką kreskę (NYX, cena, ok 19,90 zł)

7. Rzęsy dokładnie pomaluj czarnym tuszem do rzęs (Bobbi Brown Smokey Eye, cena, ok. 120 zł)

8. Kości policzkowe pomaluj bronzerem z połyskującymi drobinkami (MAC, cena, ok. 126 zł)

9. Usta muśnij jasnym błyszczykiem w odcieniu różu (Isa Dora, cena, ok. 54,90 zł)

Kosmetyki potrzebne do wykonania makijażu w stylu Małgorzaty Sochy: