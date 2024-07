Kristen Stewart, znana ze związku z Robertem Pattinsonem, ktorego poznała grając Bellę w "Zmierzchu", nie odnajduje się w świecie Hollywood. Postanowiła przystopować i przerwać karierę!

Kristen Stewart od jakiegoś czasu ma problemy ze zdrowiem. Nie do końca wiadomo, czy nie są o podłożu psychicznym.

Aktorka ze "Zmierzchu" jest ostatnio często widywana w towarzystwie kobiet-partnerek.

Niedawno ogłosiła, że... woli kobiety, a raczej, że jest biseksualna.

Co spowodowało, że Kristen nie chce kontynuować kariery?

Jak donosi US Magazine, aktora, która grała u boku Julianne Moore w "Still Alice", potrzebuje dużej przerwy.

Potrzebuję oddechu. Na pewno z dwóch lat. Poza tym, lubię robić różne rzeczy.

Kristen Stewart może dość swobodnie funckjonować w świecie produkcji telewizyjnej i filmowej.

Jej ojciec, John Stewart,jest managerem i producentem telewizyjnym i pracuje dla wytwórni Fox.

Natomiast matka, Jules Mann-Stewart jest znaną scenarzystką. Nie dziwi zatem fakt, że Kristen może sobie pozwolić na chwile przerwy - zawsze będzie miała przecież otwartą furtkę.

Wiecie, że zagrała w ponad 40 produkcjach filmowych i telewizyjnych?