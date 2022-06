Joanna Jędrzejczyk kończy sportową karierę! Zdradziła powody: "Chcę być mamą"

W czwartym odcinku "Agent-Gwiazdy" odpadł Mateusz Maga! A kto jest agentem? Najwięcej podejrzeń budziło zachowanie Darii Ładochy! W zeszłym tygodniu z programem pożegnała się Jula! Wcześniej show opuścili Agnieszka Rylik i Michał Będźmirowski. Czwarty odcinek był niezwykle emocjonujący! Agent-Gwiazdy 2: Relacja na żywo z 4. odcinka! 22.30 Z programu odpadł Mateusz Maga! (Zobacz więcej: Mateusz Maga zaskoczył w "Agencie"! Kinga Rusin komentuje: "Wbrew pozorom ma swoją mądrość..." ) Gdyby zatrzymał jokera od Tomka, dalej byłby w programie. 22.20 Zaczyna się głosowanie. Niemal wszyscy głosują na Darię Ładochę. Odeta i Alan myślą, że agentem jest Jarosław. Sprawdź też: ZOBACZ KTO JEST AGENTEM! Wytypuj go razem z nami! 22.17 Za zadanie z kolacją grupa mogła zarobić pieniądze siedząc przy stole. Zadania napisanego w kopercie nie wykonali Włodarczyk, Maga i Kret. Kinga powiedziała, że o tym, czy Olga, która miała zamienić się miejscem z agentem, wykonała zadanie dowiemy się w trakcie programu. Grupa zarobiła 900 zł, a mogła 2100. Ja teraz wiem, że jest Niecik kontra Agent-Gwiazdy - ocenił Tomek. 22.14 W kuchni robi się nerwowo. Tomek cały czas pyta innych, z jakiej strony zbiera się naczynia. Mocno to zdenerwowało Alana i Darię. Odeta doskonale obsługiwała gości. Jej zdaniem Niecik tylko wprowadzał chaos. Ona dała dupy, dlatego że miała iść do najstarszego, czyli Marka, a potem do Jarka - zaczął Niecik mówić o Odecie. Między Niecikiem i Alanem doszło do mocnego spięcia. Kinga dostała źle wysmażony stek. Tomek zaczął wytykać błędy Odecie. Ta się mocno zdenerwowała. Zobacz też: Kim jest Daria Ładocha - uczestniczka 2. edycji "Agenta"? Będzie o niej głośno! ZDJĘCIA Dostojni☺ #agentgwiazdytvn...