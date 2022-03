Oscary 2022. Kristen Stewart zapomniała spodni? Największe wpadki na czerwonym dywanie

Andra Day zaskoczyła swoją stylizacją na czerwonym dywanie podczas 93. gali wręczenia Oscarów. Gwiazda filmu „The United States vs. Billie Holiday” pojawiła się w złotej sukni, która odsłoniła naprawdę dużo. Stylizacja aktorki już jest typowana do tytułu najgorszej kreacji Oscarów 2021 i trzeba przyznać, że do kojarzącej się z galą elegancji jej naprawdę daleko. Faktycznie przesadziła? Andra Day postawiła na odważną kreację na Oscarach 2021! Andra Day na tegorocznej 93. gali wręczenia Oscarów była nominowana w kategorii najlepsza aktorka pierwszoplanowa. Co prawda statuetkę w tej kategorii zdobyła Frances McDormand za rolę w filmie „Nomadland”, ale o Day i tak zrobiło się głośno! Wszystko za sprawą stylizacji, którą wybrała. I choć aktorka wpisała się w jeden z dominujących w tym roku trendów, stawiając na złotą kreację, to w porównaniu z innymi koleżankami z show-biznesu wyglądała zbyt odważnie, a dla niektórych Internautów wręcz... wulgarnie. Złota suknia odważnie odsłaniająca nogi, z rozcięciem sięgającym aż do bioder, to projekt Very Wang . 36-letnia aktorka wyraźnie chciała, aby o niej pisano - nawet, jeśli nie uda jej się zdobyć Oscara i ten plan w pełni zrealizowała. Co więcej, o ile złota kreacja Carey Mulligan zachwyca i być może przejdzie do historii, to o stylizacji Andry Day wszyscy starają się zapomnieć! Zobacz także: Oscary 2021: na gali nikt nie nosił maseczek. Wiemy dlaczego Wygląda na to, że Andra Day czuła się świetnie w odważnej sukience. Whew! Andra Day came DRESSED as the #Oscars award she’s gonna win tonight! pic.twitter.com/CdeKp6SHCr — Jessica Fyre 💫 (@TheJessieWoo) April 25, 2021...