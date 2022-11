Gerard Pique kończy karierę. Przez Shakirę? "Do tej pory nic nie powiedziałem"

Gerard Pique ogłosił, że kończy swoją karierę. W sobotę odbędzie się jego ostatni mecz w składzie FC Barcelony rozegrany na Camp Nou. Piłkarz opublikował w sieci poruszający post, w którym poinformował fanów o swojej decyzji:

Wpis Gerarda Pique poruszył fanów Barcelony na całym świecie. Głos zabrała m. in. Anna Lewandowska. Czy jego decyzja o zakończeniu kariery ma związek z głośnym rozstaniem z Shakirą oraz skandalami dotyczącymi kulisów zakończenia tego związku?

Gerard Pique zaskoczył kibiców Barcelony swoją decyzją o zakończeniu kariery. Przed nim ostatni mecz na Camp Nou. Jeden z najbardziej utytułowanych piłkarzy w historii kończy swoją przygodę w FC Barcelonie w wieku 35 lat. Sportowiec opublikował poruszające nagranie, w którym przyznał, że spełniły się jego wszystkie dziecięce marzenia.

Podobnie jak wielu z was, od zawsze byłem fanem Barcy. Urodziłem się w rodzinie kochającej piłkę nożną Barcy. W bardzo młodym wieku nie chciałem zostać zwykłym piłkarzem, chciałem zostać graczem Barcelony. Myślałem wiele o tym dziecku później, o tym co sobie myślał mały Gerard czy powiedziałby, że jego wszystkie marzenia się spełnią, że dojdzie do pierwszego składu Barcy, że wygra wszystkie możliwe trofea, że zostanie mistrzem Europy i mistrzem Świata. Że będzie mógł grać razem z najlepszymi graczami w historii. Że zostanie jednym z drużynowych kapitanów, zdobędzie przyjaciół na życie. Miałem 25 lat kiedy dołączyłem do Barcy, opuściłem ją i wróciłem. Piłka nożna dała mi wszystko, wy Katalończycy daliście mi wszystko. Teraz wszystkie marzenia tamtego dziecka spełniły się.

Podkreślił, że od zawsze powtarzał, że po Barcelonie nie będzie już innej drużyny i dotrzymał słowa:

Chciałbym powiedzieć wam, o mojej decyzji. Nadszedł czas by zakończyć tę podróż. Zawsze mówiłem, że nie będzie innej drużyny niż Barca i tak będzie. Sobotni mecz będzie moim ostatnim na Cam Nou. Zostanę stałym fanem, bedę wspierał drużynę. Przekażę moją miłość do Barcelony dzieciom, tak jak zrobiła to moja rodzina mi. I wiecie co, prędzej czy później wrócę. Do zobaczenia na Camp Nou, z miłością do Barcy na zawsze.