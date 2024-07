Plotki o romansie Jarosława Kreta i Beaty Tadli krążyły od kilku miesięcy. W końcu para dziennikarzy zdecydowała się je oficjalnie potwierdzić, pojawiając się wspólnie na rozdaniu Telekamer. Przypomnijmy: Koniec z ukrywaniem miłości. Tadla z Kretem w czułych objęciach.

Oboje jednak konsekwentnie odmawiali komentarza na temat ich związku. Milczenie przerywa teraz Jarosław Kret, który udzielił obszernego wywiadu nowej Vivie, gdzie opowiada o wielkiej miłości do Beaty i niekończących się zachwytach nad jej osobą.

Czy nowa miłość sprawiła, że Kret zmienił swoje podejście do instytucji małżeństwa? Czy myśli o ślubie z Tadlą?

Teraz nie mam już problemu ze świadomym podpisaniem papierka. Jestem zdecydowany spędzić życie z Beatą. I podpiszę z chęcią, nie po to, żeby jej coś udowodnić i stwarzać pozory bezpieczeństwa. Tylko po to, żeby można było usankcjonować nasz związek, bo planujemy, by trwał do końca (...) Z Beatą jestem gotów iść przez życie już do końca naszej drogi - zapowiada.