Od jakiegoś czasu w mediach krążyły plotki o związku Beaty Tadli i Jarosława Kreta. Zakochani unikali komentarzy na temat prywatnego życia, aż do ubiegłego tygodnia, kiedy to na łamach "Party" potwierdzili doniesienia (zobacz: "W moim sercu jest już maj"). Jeśli jednak ktokolwiek miał wątpliwości, co do tego, czy para rzeczywiście jest razem to może je rozwiać patrząc na zdjęcia z gali TeleKamery 2013.

Zarówno Tadla jak i Kret nie mieli oporów żeby pozować razem na czerwonym dywanie. Zakochani nie ukrywali nawet swojej miłości i w objęciach pozowali do zdjęć. A żeby było rodzinnie i przyjemnie, towarzyszył im syn Beaty z pierwszego związku. Rodzina jak z obrazka. Zobaczcie sami:

