"Taniec z Gwiazdami" to nie tylko spektakularne występy na parkiecie, ale i okazja, by podziwiać wspaniałe stroje uczestników, za które odpowiada Malwina Wędzikowska. We wczorajszym odcinku panie pojawiły się we wszystkich kolorach tęczy. Agnieszka Popielewicz pojawiła się w żółtej sukience, Agnieszka Sienkiewicz w niebieskiej, a Anna Głogowska zauroczyła różową kreacją. Na czerń postawiły Agnieszka Kaczorowska i Anna Wyszkoni.

Która z pań wyglądała najlepiej?