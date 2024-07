Już za dwa dni długo wyczekiwany Sylwester. Polsat przygotował dla widzów koncert w Gdyni z udziałem największych polskich gwiazd. Jedną z gospodyń wieczoru będzie Paulina Sykut, która najbardziej czeka na występ Dody. Przypomnijmy: Doda największą gwiazdą Sylwestra w Polsacie? Sykut nie ma wątpliwości

Paulina nie pierwszy raz spędzi Sylwestra na scenie. Gwiazda ma już nawet swoje patenty, żeby nie zmarznąć. Na pewno wykorzysta je również w tym roku , ponieważ kreacje, jakie szyją się na ten wieczór, są bardzo odważne. Jedna z nich - koronkowa czerwona suknia wyeksponuje jej dekolt, inna, srebrna również podkreśli największe atuty gwiazdy. Na Facebooku pojawiły się zdjęcia z przymiarek, po czym można stwierdzić, że mimo minusowej temperatury na dworze, to będzie gorąca noc. Także dzięki Paulinie.

A jak wam się podobają jej kreacje?

