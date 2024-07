Choć dla niektórych może być to zaskakujące, Małgorzata Kożuchowska należy do grona gwiazd, które z dużą starannością prowadzą swój profil na Facebooku. Aktorka ma wprawdzie do dyspozycji pomocnych administratorów, który czasami udostępniają treści fanom, ale na jej ścianie pojawia się też sporo "osobistych" wpisów. Gwiazda wykorzystuje też portal do składania krótkich, acz często mocnych oświadczeń w sprawie doniesień kolorowej prasy. Przypomnijmy: Kontrowersyjny poród? Kożuchowska poniża "Show" za artykuł i okładkę

Reklama

Fanpejdż Kożuchowskiej cieszy się też ogromną popularnością, która z każdym tygodniem regularnie rośnie. Ostatnio gwiazda świętowała aż 200 tysięcy polubień jej strony. Szczęściem podzieliła się z fanami i wymyśliła nawet specjalny konkurs w ramach podziękowania za wsparcie. Kożuchowska postanowiła podarować wybranemu szczęśliwcowi parę markowych szpilek z kolekcji "Baldowski by Zień". Trzeba przyznać, że buty robią wrażenie, a ich szacowana wartość to 750 zł.

Fajny pomysł?

Zobacz: Ciężarna Kożuchowska plotkowała z Dygant na planie serialu. Rozmowa zeszła na seks

Zobacz także

Reklama

Ciężarna Małgorzata Kożuchowska w Trójmieście: