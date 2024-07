1 z 5

Myślisz, że wiesz wszystko o Małgorzacie Kożuchowksiej? Okazuje się, że aktorka ma swoje małe tajemnice, które do tej pory trzymała tylko dla siebie. Magazyn "Show" dotarł do kilu z nich. Uzależnienia, trudne sytuacje, gwiazda zdradziła też za kim musiała się nabiegać by poznać tę osobę osobiście? Poznaj historie, które pokazują, że aktorka to kobieta z pazurem i poczuciem humoru.

Tego nie wiedziałaś o Małgorzacie Kożuchowskiej!

Czy wiedzieliście od czego uzależniona jest Kożuchowska? Słodycze? Praca? Szybka jazda samochodem? Nic z tych rzeczy. Gwiazda nie może się obejść bez dobrej kawy. Okazuje się, że kawa musi być dobra dlatego Kożuchowska wozi na plan swój ekspres do kawy. Wtedy korzysta też na tym cała ekipa filmowa...

A wiecie, że kupiła razem z mężem obrączki w Nowym Jorku u Tiffany'ego? Dlaczego akurat tam? Dowiesz się z następnej strony galerii.

