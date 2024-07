Najpopularniejsze rodzaje kawy to espresso, cafe latte i cappucino. Zasady ich przygotowania są ściśle określone, podobnie jest ze sposobem podawania poszczególnych rodzajów kaw.

Reklama

Kultura baristyczna określa nie tylko sposoby przyrządzania i rodzaje kawy, ale również to jak należy ją podawać. Wprawdzie w Polsce tradycja picia tego czarnego napoju jest stosunkowo krótka i nie jest tak bogata, jak np. we Włoszech, ale miłośników doskonałej kawy stale przybywa.

Espresso – mnóstwo energii w małej filiżance

Espresso to bardzo mocna, esencjonalna i aromatyczna, czarna kawa z kremową pianką. Podawane jest w małych ceramicznych filiżankach (około 30 ml), często z dodatkową szklanką wody. Espresso jest zdecydowanie najpopularniejszą wersją kawy, a także bazą wyjściową do wielu innych kawowych napojów. Aby przygotować espresso bardzo ważne jest zachowanie odpowiedniej temperatury, ciśnienia wody oraz ilości i jakości kawy. Tylko bezwzględne przestrzeganie instrukcji parzenia espresso sprawi, że będzie ono pachnące i bardzo energetyzujące. Jeżeli nie dysponujemy wysokiej jakości ekspresem ciśnieniowym, dobre espresso najlepiej wypić w kawiarni.

Rodzaje espresso

Oprócz tego, że wiele kawowych napojów zawiera espresso, można też wyróżnić kilka rodzajów, które są odmianami tej malutkiej i super mocnej kawy. Są to:

Espresso klasyczne, do którego można dodać cukier.

Espresso doppio, czyli podwójne espressso.

Espresso Con Pana zawiera dodatek bitej śmietany na wierzchu.

Espresso macchiato to espresso z małą ilością pianki z mleka.

Espresso romano zawiera dodatek soku i otartej skórki z cytryny.

Kawy z mlekiem, bitą śmietaną i lodami

Cappuccino zostało wynalezione przez włoskich mnichów, stąd pochodzi jego nazwa. Jest to delikatna w smaku kawa podawana z gorącym spienionym mlekiem w proporcji pół na pół. We Włoszech uważane jest za kawę typowo śniadaniową, którą pije się do południa.

Zobacz także

Café au Lait to francuska nazwa kawy z mlekiem, które może być do niej dodawane w różnych proporcjach.

Caffè Frappé jest mocną kawą zmiksowaną z lodami.

Caffè latte podaje się najczęściej w wysokich szklankach lub filiżankach. Zawiera pojedyncze lub podwójne espresso i dużą porcję ciepłego, spienionego mleka. Caffè latte freddo jest jej letnią mrożoną odmianą.

Latte macchiato, czyli łagodniejsza, zawierająca więcej mleka, wersja klasycznej Latte została wymyślona przez Amerykanów. Składa się z trzech warstw: mleka, espresso i delikatnej mlecznej piany.

Popularna kawa po wiedeńsku jest przygotowywana z porcji mocnej kawy z dodatkiem bitej śmietany posypanej cynamonem, kakao lub zmielonymi ziarnami kawy.

Kawy z dodatkiem alkoholu

Najsłynniejszą kawą alkoholową jest kawa po irlandzku czyli Irish Coffee. To napój kawowy przyrządzony z dodatkiem whiskey, bitej śmietany i dużej ilości cukru trzcinowego. Caffè corretto jest pochodzącą z Włoch kawą na bazie espresso z cukrem. Podawana jest w małej, niskiej szklaneczce. Alkoholowe dodatki do Corretto to najczęściej: grappa, sambuca lub koniak. Ponce livornese jest odmianą Caffè corretto. To poncz kawowy z rumem, cukrem i cytryną, niekiedy z cynamonem, podawany na gorąco. Inną kawą z dodatkiem alkoholu, tym razem ze Szwajcarii, jest Café noisette. Na powierzchni kawowego naparu umieszcza się porcję ubitej śmietany i skrapia odrobiną wiśniówki.

Oprócz mleka, śmietany, lodów i alkoholu do kawy dodawane są również specjały, takie jak: kakao, czekolada, cynamon, imbir, chilli, wanilia, smakowe syropy, karmel, banany, orzechy, miód, kostki lodu, soki owocowe a nawet ziarnka tapioki. Wszystko zależy od upodobań i fantazji w przygotowywaniu kawowego napoju.

Reklama

Nazewnictwo różnego rodzaju kaw może różnić się pisownią ze względu na kraj pochodzenia danego napoju. Włoskie kawy to caffè, amerykańskie i angielskie to coffee, natomiast w Szwajcarii i wielu innych krajach europejskich często spotykamy się z nazwą café.