Wywiad Małgorzaty Kożuchowskiej dla magazynu Viva, w którym opowiedziała jak starała się o dziecko, wywołał sporo emocji. Jej syn, Jan Franciszek, skończył w październiku rok. W środę, w Dzień Dobry TVN Małgosia kontynuowała temat. Opowiedziała widzom TVN jakie szanse dawała sobie na to, że po czterdziestce uda się jej zostać mamą? Bo lekarze dawali jej ledwie 2 proc. ...

Mam taką naturę, że myślę zawsze optymistycznie. Nawet jeśli się wali i pali, a moje marzenia się nie realizują, albo realizują się nie w takim tempie, w jakim bym sobie tego życzyła. To ja zawsze otwieram furtkę i mówię: "dobra, nie teraz, to następna szansa się spełni". I rzeczywiście był taki moment, iź poczułam, że zbliżam się do takiej niebezpiecznej granicy, po przekroczeniu której być może już tej szansy nie będzie. (...) Wiek kobiety ogranicza nas w pewnym momencie i jeśli chcemy mieć dziecko, to musimy się za to zabrać. Nie ma co czekać i oglądać, że się samo wydarzy, trzeba się trochę wysilić, postarać, pochylić i dać czas - powiedziała w wywiadzie dla Dzień Dobry TVN Małgorzata Kożuchowska.