Niektóre z nich urodziły swoje dzieci tuż przed 50! Choć ten temat wciąż budzi sporo kontrowersji, możemy znaleźć coraz więcej znanych nazwisk, również w polskim show-biznesie, które zdecydowały na późne macierzyństwo. Kiedy zaszły w ciążę, były na językach wszystkich, a dziś ich rodzinne życie obserwują tysiące. Które z gwiazd zostały mamami w wieku 40, 50, a nawet 60 lat?

Gwiazdy które zdecydowały się na późne macierzyństwo

Macierzyństwo po 40? Czemu nie! Te gwiazdy udowadniają, że nigdy nie jest za późno, by odnaleźć się w swojej największej życiowej roli. Niektóre z nich o zajście w ciążę starały się przez wiele lat, inne zdecydowały, że to najlepszy moment, by powitać na świecie swoje najmłodsze dziecko. Dziś są mami na medal, którym z pewnością nie brakuje fanek.

Katarzyna Dowbor

Katarzyny Dowbor decyzję o drugim dziecku podjęła po 21 latach! Kiedy jej syn Maciej Dowbor był już dorosłym mężczyzną, na świat przyszła jego młodsza siostra. Katarzyna Dowbor urodziła Marysię, mając 40 lat i, jak podkreślała w wielu wywiadach, późne macierzyństwo było najlepszym, co mogło ją spotkać. Co więcej określiła je jako rozsądniejsze, spokojniejsze i znacznie bardziej świadome. Do tego mimo sporej różnicy wieku rodzeństwo ma ze sobą świetny kontakt.

Instagram

Justyna Steczkowska

Justyna Steczkowska na swoje trzecie dziecko zdecydowała się w wieku 41 lat. Słynna piosenkarka, która była już wtedy mamą dwójki chłopców, powitała na świecie swoją córkę Helenkę. W wywiadach zdradziła, że dziewczynka była "prezentem", który sprawili sobie z mężem po jego wyjściu z ciężkiej choroby.

Magda Mołek

Magda Mołek na drugie dziecko zdecydowała się dopiero po 40. Drugi synek dziennikarki przyszedł na świat w 2018 roku, kiedy jego starszy brat miał juz 7 lat, a mama 42. Co dziennikarka sądzi o późnym macierzyństwie?

Prawda jest taka, będę miała 60 lat, kiedy mój syn będzie miał 18. Wyobrażam to sobie tak, że z tej okazji idziemy gdzieś na jakiś fantastyczny obiad i ja jestem w stanie dotrzymać im kroku. Dziecko w późnym wieku bardzo dużo odbiera, no bo już nie ma tych możliwości fizycznych, ale też szalenie dużo daje, bo przedłuża tę perspektywę młodości - wyznała w rozmowie z "Dzień Dobry TVN".

Katarzyna Warnke

Katarzyna Warnke po raz pierwszy została mamą mając 43 lata! Owoc jej miłości z Piotrem Stramowskim przyszedł na świat 3 lata po tym, jak słynna para postanowiła stanąć na ślubnym kobiercu. Ciąża aktorki odbiła się szerokim echem, a po raz pierwszy wyszła na jaw, kiedy ta wystąpiła ze swoim okrągłym, odsłoniętym brzuszkiem na pokazie mody.

East News

Małgorzata Kożuchowska

Jedna z najsłynniejszych polskich aktorek, a także podziwiana przez kobiety ikona stylu, również została mamą w wieku 43 lat. Jedyny synek Małgorzaty Kożuchowskiej, Jan, przyszedł na świat w 2014 roku. Po czasie aktorka przyznała, że ciąża wcale nie była dla niej łatwym przeżyciem i o mały włos nie straciła szansy na zostanie mamą!

- Ocknęłam się w ostatniej chwili i zawalczyłam o dziecko. Byłam o krok od tego, żeby przegapić szansę na macierzyństwo. Tuż po porodzie położono Jasia na mojej piersi. Spojrzeliśmy sobie w oczy i zrozumiałam, że stał się cud, jestem jego częścią - zdradziła w "Twoim Stylu" - Są kobiety, którym macierzyństwo przychodzi łatwo, organicznie. Ja nie miałam takiego szczęścia. Poza tym już moja ciąża była trudna. Byłam na lekach, spuchnięta, przytyłam. Przez ponad rok nie mogłam do siebie dojść. Zawsze byłam raczej szczupła, a tu nic nie mogłam zrobić. Małgosi matce to nie przeszkadzało. Małgosi aktorce - już tak - tłumaczyła w rozmowie z "Vivą!"

Instagram

Weronika Marczuk

Znana producentka filmowa i aktorka urodziła pierwsze dziecko mając 49 lat. Aktorka przez 7 lat starała się o to, by zajść w ciążę i jak przyznała, zostanie mamą po 40. było jej świadomą decyzją, kiedy już wiedziała, że może skoncentrować się na najważniejszym celu w swoim życiu. Przyznaje jednak, że żałuje, że nie udało założyć się jej większej rodziny.

Jeśli mamy w sobie zgodę na to, że może się nie udać, to możemy sobie zostawiać macierzyństwo na "po 40-tce”. Ale jeśli nie, to nie namawiam na czekanie. Oczywiście mogę być optymistką, która będzie przekonywać, że "tak, uda się”. U mnie tak się złożyło, ale bardzo tego czekania żałuję – gdybym dzisiaj miała trójkę dzieci, byłabym na pewno z siebie bardziej zadowolona - wyznała w rozmowie z portalem Mamadu.pl

Instagram/Weronika Marczuk

Anna Korcz

Gwiazda "Na Wspólnej" swoje najmłodsze dziecko - syna Jana - urodziła w wieku 42 lat. Aktorka miała już dwie córki z poprzedniego związku, jednak kiedy poznała Pawła Pigonia, para zapragnęła by na świat przyszedł ich wspólny potomek.

Kinga Korta

Kinga Korta znana z hitowych "Żon Hollywood" telewizji TVN, swoje pierwsze dziecko urodziła w 2018 roku, jako 50-latka. Gwiazda pochwaliła się wesołą nowiną na Instagramie, a jej staranie o ciążę obserwowała cała Polska. Kinga Korta nie ukrywała, że obawiała się, że nigdy nie będzie mogła zostać mamą.

Długo nie mogłam zajść w ciążę. Konsultowaliśmy się z lekarzami w Polsce i Stanach. Paradoksalnie zawsze byłam zdrowa, wszystkie badania wychodziły perfekcyjnie. Mąż tak samo. Przez ostatnie dwa, trzy lata żyłam w strachu. Bałam się, co będzie, jak nam nie wyjdzie. Pamiętam, jak zapytałam męża, co się stanie, jeśli nie będę w stanie dać mu dziecka. Spodziewałam się odpowiedzi, że się rozstaniemy albo znajdzie sobie inną… Odpowiedział z przekonaniem: „Adoptujemy” - zdradziła w "Vivie!"

Instagram

Janet Jackson

Swoje pierwsze dziecko, w wieku 50 lat, urodziła również Janet Jackson. W oficjalnym oświadczeniu podano, że poród artystki przeszedł bez komplikacji, a świeżo upieczona mama czuje się świetnie. Dziś jej synek ma już 4 latka!

Diane Keaton

Diane Keaton długo odkładała zostanie mamą, a co więcej zdecydowała się na macierzyństwo, mimo, że nigdy nie wyszła za mąż. Słynna aktorka adoptowała dwójkę dzieci - pierwsze mając 50 lat, a drugie pięć lat później. Dziś 75-letnia gwiazda jest mamą dziewczynki o imieniu Dexter i chłopca o imieniu Duke. Co sądzi o późnym macierzyństwie?

Macierzyństwo nauczyło mnie olbrzymiej pokory. I dystansu do własnych potrzeb. Wcześniej byłam straszną egoistką - przyznała w jednym z wywiadów.

Barbara Sienkiewicz

Barbara Sienkiewicz, którą widzowie mogą kojarzyć z drugoplanowych ról w serialach takich jak "Klan", "Ranczo", czy "M jak miłość", to prawdziwa rekordzistka wśród polskich gwiazd. Aktorka urodziła bliźniaki kiedy miała 60 lat! Mama Ani i Piotrusia zaprzecza, by poddała się zapłodnieniu in vitro, a także zapewnia, że zaszła w ciążę w sposób naturalny, do dziś nie wiadomo jaka jest prawda. O kobiecie zrobiło się głośno kiedy Olgierda Łukaszewicza zaangażował się w pomoc dla samotnej artystki, by ta mogła pobierać zasiłek macierzyński. Dziś Barbara Sienkiewicz wspomina ciążę jako najpiękniejszy okres w swoim życiu.