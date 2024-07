Małgorzata Kożuchowska bardzo ceni sobie kontakt ze swoimi fanami. Na swoim fanpejdżu na Facebooku dzieli się szczegółami ze swojego życia. Promuje produkcje, w których wystąpi - niedługo zagra w komedii "Kochaj" realizowanej w Płocku - i zachęca do uczestniczenia w różnych akcjach.

Reklama

Niedawno jednak ktoś postanowili wykorzystać to, że aktorka ma bardzo dużo fanów, którzy są jej bardzo oddani. I założył dokładnie taki sam fanpejdż jak Kożuchowska. Z tym samym zdjęciem i nazwą, do złudzenia przypominający jej oficjalną stronę na Facebooku. Cel takiego działania? Ktoś nakłania ludzi do brania udziału w konkursach, wysłania sms-ów i wydawania w ten sposób pieniędzy. Dlatego aktorka apeluje:

Kilka dni temu ktoś założył profil „Małgorzata Kożuchowska” z identycznym jak moje zdjęciem profilowym i tym w tle. Publikuje u mnie komentarze namawiające Was do wysyłania smsów, brania udziału w konkursach. To oszustwo! Nie bierzcie w tym udziału. Już zgłosiłam to administracji FB. Mam nadzieję, że problem więcej nie wystąpi, ale pamiętajcie moje konto ma obok imienia i nazwiska „znaczek" potwierdzający autentyczność (tak jak na zdjęciu). Inne profile tego nie będą miały. Mam nadzieję, że nikt z Was nie dał się oszukać! - napisała na swoim Facebooku Kożuchowska.



Trzeba uważać przed różnego rodzaju naciągaczami. Dlatego uważajcie na innych fanpejdżach czy to, o co tam Was proszą nie wydaje wam się podejrzane.





Zobacz także

WAŻNE!!!!Kilka dni temu ktoś założył profil „Małgorzata Kożuchowska” z identycznym jak moje zdjęciem profilowym i tym...

Posted by Małgorzata Kożuchowska on 25 lipca 2015