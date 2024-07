Marcin Majewski, który ukrywa się pod pseudonimem Madox wzbudził ogromne zainteresowanie swoją działalnością artystyczną. Kontrowersyjny muzyk zyskał sławę dzięki udziałowi w programie „Mam Talent” w którym zdecydowanie wyróżniał się wśród pozostałych uczestników.

Mocny makijaż i oryginalne stroje to znak rozpoznawczy Madoxa, który jakiś czas temu pochwalił się swoim utworem „ La resolution Sexuelle”.

Okazuje się, że utwór artysty nie do końca wszystkim przypadł do gustu… Karolina Korwin-Piotrowska i Tomasz Kin przetłumaczyli i skrytykowali ostatnio niezbyt skomplikowany tekst piosenki. Co z tego wyszło?

- „Ciężki ciężar, błędny obłęd, ciężki błąd, błędny ciężar”- tłumaczyła słowa piosenki Karolina Korwin-Piotrowska.

- Na razie artysta ma do powiedzenia to, że niewiele ma do powiedzenia poza tym, że jest mu ciężko i że jest obłędny- oceniła prowadząca.

Kin dodał również, że Madox niepotrzebnie dorabia ideologię do swoich teledysków i tekstów, które są „słabiutkie i śmieszne”.

Zgadzacie się z taką opinią?

