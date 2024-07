Ostatnio media żyły doniesieniami z życia Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela. Tym razem nie chodziło o kolejny kredyt, czy kryzys w związku, a o... wspólne wakacje. Para zdecydowała się wziąć urlop od pracy i wyjechała do Włoch. Środkiem transportu był samochód, a zamiast hotelu Ritz Kasia i Marcin zatrzymali się w wynajętej klimatyzowanej przyczepie kempingowej z jedzeniem przygotowanym wcześniej w domu w Polsce. Taką formę wypadu wytknęły niektóre serwisy o gwiazdach.

Krytyka jaka na nich spadła nie spodobała się Karolinie Korwin Piotrowskiej, która po raz kolejny na łamach magazynu "Party" w szczery i bezpardonowy sposób rozbiera show-biznes na części pierwsze.

- Gdyby "gwiazda" miała z własnej kieszeni wydać pieniądze na wakacje, stać by ją było na jedną dobę na plaży i goniłby ją komornik za niezapłacone rachunki. Paradujące w wpożyczonych ciuchach i butach na tle ścianek na bankietach plastikowy szołbiz made in Poland jest bowiem w większości niewiele bogatszy od statystycznego Polaka .

Korwin Piotrowska podkreśliła, dlaczego Cichopek wzbudziła tyle emocji wśród internautów:

Dziennikarka doceniła ekonomiczny zmysł Cichopek:

- Pojechała za swoje, wpisując się w bardzo modny w znacznie bogatszych od nas krajach trend DIY ("do it yourself"). Oszczędzaj, zarabiaj i nie wydawal bez sensu, bo jest kryzys i obciachem jest epatowanie bogactwem.