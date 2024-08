Podsumowała Cichopek i Kurzajewskiego: "Chciałabym, żeby to dobro do nich wracało"

Niedawno wspólnie pracowali dla TVP. Niedawno dołączyli do konkurencyjnych stacji. Izabella Krzan zdradziła, co sądzi o transferze Cichopek i Kurzajewskiego do nowego programu śniadaniowego Polsatu.