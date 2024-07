Po premierze w 2005 roku The One Dolce&Gabbana zbierał same pozytywne recenzje. Połączenie wetywerii, ambry, wanilli oraz piżma daje zniewalający efekt. Dlatego też The One cały czas dobrze się sprzedaje.

Niemniej jednak producenci postanowili wypuścić na rynek nową edycję zapachu. A w zasadzie jedynie jego opakowania. Ponieważ jak to zwykle bywa "lepsze jest wrogiem dobrego", marka niezdecydowała się na "ulepszenie" dobrego i tak zapachu.

Lace Edition, czyli koronkowa edycja sprawia, że flakon staje się jeszcze bardziej luskusowy. Koronka na szkle przywodzi na myśl wieczorne, karnawałowe wyjścia. Jak wspominaliśmy w środku znajdziemy dokładnie taki sam zapach jak w klasycznym opakowaniu. Jednak na półce będzie wyglądał o wiele szykowniej...

