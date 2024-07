Podczas jednego z ostatnich odcinków "Must Be The Music" przy stole jurorskim zabrakło Kory. Wokalistka nie pojawiła się w studio podczas nagrywania odcinka na żywo, co wywołało falę spekulacji wśród jej fanów. Przypomnijmy: Wyszła na jaw cała prawda o chorobie Kory

Już w najbliższą niedzielę odbędzie się wielki finał show i widzowie nie wyobrażają sobie, aby w tak ważnym momencie mogło zabraknąć Kory. Wokalistka słynie z ciętego języka, a jej wypowiedzi ubarwiają program. Menadżerka gwiazdy uspokaja jednak wszystkich - Kora czuje się już lepiej i na pewno zobaczymy ją w finale "Must Be The Music".

Kora wraca do zdrowia i dziś czuje się już znacznie lepiej. Teraz robi to co zalecił jej lekarz czyli dużo odpoczywa. W niedzielę będzie w doskonałej formie i pomoże widzom w wyborze zwycięzcy - mówi menedżerka Kory, Katarzyna Litwin.

