Kora szczerze opowiedziała o swojej chorobie! Wokalistka pojawiła się na premierze filmu "Droga do mistrzostwa", na której udzieliła wywiadu Party.pl! Od dłuższego czasu Kora zmaga się z nowotworem, a walka wcale nie jest łatwa. Wszystko przez to, że gwiazda potrzebuje leku, który kosztuje 24 tysiące miesięcznie, co jest ogromnym wydatkiem. Jurorka w "Must Be The Music" apelowała o pomoc do swoich fanów. Piosenkarka zdecydowała się nawet na sprzedaż swojego mieszkania. Teraz opowiedziała Party.pl, jak się czuje. Jej wypowiedź jest naprawdę wzruszająca:

Lecę taką sinusoidą i bardzo rzadko tak naprawdę jestem na dole. Jak się bardzo źle czuję to w zasadzie mogłabym już w ogóle odpłynąć. A z kolei jak zaczynam się lepiej czuć to zaczynam odczuwać zapachy, smaki, kolory, piękno czułość i przyjaźń. Wszystko! To jest takie cudne jak w kalejdoskopie. Chciałabym utrzymać ten kalejdoskopowy czas, bo nie przypuszczam, że miałabym żyć 100 lat, czy 90 ani 80. Tak się składa, że ja już patrzę na tę drugą stronę już bardziej realnie i ze świadomością, że ona tam jest i czeka na mnie.

Co jeszcze powiedziała Kora?

Kora opowiedziała o swojej chorobie

Jej słowa są naprawdę wzruszające