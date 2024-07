Ostatnie tygodnie przyniosły wiele szokujących informacji na temat stanu zdrowia Kory. Wokalistka ani jej przedstawiciele początkowo nie wypowiadali się o chorobie, ale ostatecznie potwierdzili informacje, iż gwiazda zmaga się z nowotworem jajników. Na szczęście Kora może liczyć na wsparcie rodziny i fanów. Przypomnijmy: "Ludzie modlą się za mnie, medytują i wysyłają dobrą energię"

Coraz aktywniej też na ten temat wypowiada się Kamil Sipowicz. Mąż Kory odwiedził już dwie stacje telewizyjne, aby uspokoić wielbicieli piosenkarki i zdementować kilka nieprawdziwych informacji. Teraz poszedł o krok dalej i na łamach "Super Expressu" apeluje do polityków, aby... zalegalizowali lecznicą marihuanę. Wszystko oczywiście po to, aby wykorzystać ją jako jedną z metod leczenia Kory. Para po głośnym skandalu z używkami nie ukrywała swojej słabości do marihuany i jak widać, nic się w tej materii nie zmieniło.



Gdyby marihuana medyczna była legalna i przepisałby ją lekarz, to Kora by ją brała. Ale w Polsce nie jest legalna, więc nie może. Nikt nie może, bo zaraz zjawi się policja. Jesteśmy za legalizacją marihuany medycznej. Apelujemy do rządu, do Tuska i Arłukowicza o rozsądek i miłosierdzie, żeby zalegalizowali medyczną marihuanę, tak jak to jest w Stanach - apeluje Sipowicz.

Na poparcie swojego wniosku Sipowicz zachwala lecznicze funkcje marihuany, wymieniając nawet choroby, przy których narkotyk jest bardzo pomocny.



Marihuana pomaga na wiele chorób. Na jaskrę, przeciwko wymiotom, na parkinsona, w bólach związanych np. z chorobą nowotworową, przy stwardnieniu rozsianym, przy leczeniu depresji. Zresztą hodowcy marihuany medycznej hodują różne szczepy i każda roślina jest na inną chorobę. Już w starożytnym Izraelu za życia Jezusa robiono lecznicze inhalacje, wtedy były opium i konopie - dodaje w rozmowie z "Super Expressem".

Myślicie, że wykorzystanie marihuany w walce z rakiem to dobry pomysł?

