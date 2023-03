Żona Kamila Stocha apeluje o pomoc. Ewa Bilan-Stoch opublikowała poruszający post

Ewa Bilan-Stoch na koniec dodała jeszcze wymowny zdanie, w którym zwróciła się do "hien". Co miała na myśli, pisząc te słowa?

Ewa Bilan-Stoch opublikowała w sieci apel, w którym zwróciła się do fanów z prośbą o możliwość oddania krwi. Zaznaczyła przy okazji wymownie, że swoje słowa kieruje nie tylko do miłośników skoków narciarskich. Jej post spotkał się z dużym zainteresowaniem, a żona Kamila Stocha odpowiadała komentującym, którzy deklarowali swoją pomoc m. in., pisząc:

Ma Pan u mnie czekoladę.

Ewa Bilan-Stoch apeluje o pomoc

Ewa Bilan-Stoch często angażuje się w pomoc charytatywną. Chociaż cieszy się dużą popularnością, dzięki mężowi, wykorzystuje ją jedynie do szerzenia dobra, a publicznie pojawia się jedynie na ważnych sportowych eventach. Na swoim profilu na Twitterze postanowiła zachęcić fanów do oddawania krwi potrzebującym. Opublikowała wpis, do którego dołączyła wykaz Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, pisząc:

Mapka na wypadek, jakby ludzie ze #skijumpingfamily (i nie tylko) chcieli oddać krew.

Mapka na wypadek, jakby ludzie ze #skijumpingfamily (i nie tylko) chcieli oddać krew. Hieny też mogą. https://t.co/GrJw0X7q0E — Ewa Bilan-Stoch (@ewabilanstoch) March 22, 2023

Ewa Bilan-Stoch na koniec wpisu dodała również wymowną wzmiankę:

Hieny też mogą.

Internauci domyślają się, że żonie Kamila Stocha może chodzić o zainteresowanie wywołane dramatem w rodzinie innego skoczka, o którym poinformował w sieci na początku tygodnia.

- Chodzi o hieny ludzkie? - dopytywali internauci.

- Takie, które będą mogły przeczytać tweeta - napisała Ewa Bilan-Stoch.



Apel związany z zachęcaniem do oddawania krwi potrzebującym spotkał się z pozytywnym odzewem ze strony komentujących:

- Pani Żono Starego - załatwione!

- Ma Pan u mnie czekoladę - pisała Ewa Stoch.

W ostatnich dniach media obiegła smutna wiadomość o tym, że żona Dawida Kubackiego trafiła do szpitala. Skoczek poinformował, że Marta Kubacka walczy o życie w szpitalu, a jej stan określany był wówczas jako ciężki. Sportowiec opublikował poruszający post na Instagramie. Od tego czasu nie zabrał głosu na temat stanu zdrowia swojej ukochanej żony.