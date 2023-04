Joanna Opozda apeluje do fanów o pomoc. Opublikowała poruszającą wiadomość

Joanna Opozda postanowiła zabrać głos, po tym jak w mediach pojawiły się informacje, że nie zaprosiła Antoniego Królikowskiego na chrzest syna: Państwo Królikowscy znali datę, godzinę i miasto. Bardzo zależało mi, żeby to była prywatna uroczystość, co podkreślałam wiele razy w SMS-ach do Antka i jego rodziny. Mama Vincenta odniosła się również do twierdzenie, że bała się o "zdrowie i życie syna", wyznając, że: Ciężko uwierzyć, że po tym, jak mój ojciec strzelał do naszej rodziny, ktoś był w stanie zaprosić go na chrzest Vincenta... Joanna Opozda by uniknąć niesprawiedliwych oskarżeń opublikowała treści SMS-ów, które wymieniała z Antonim Królikowskim i jego bratem Janem tuż przed chrzcinami Vincenta. Joanna Opozda zabrała głos w sprawie chrzcin Vincenta: " Chrzest mojego synka, który musiałam odwołać..." Nie milkną echa konfliktu Joanny Opozdy i Antoniego Królikowskiego. Pudelek.pl poinformował, że Joanna Opozda nie zaprosiła Antoniego Królikowskiego na chrzest syna . Aktor miał dowiedzieć się o tym od znajomego, zaledwie dzień przed. Joanna Opozda miała odwołać chrzest, a Antoni Królikowski i Małgorzata Ostrowska-Królikowska pojawili się w kościele. Według informatora Pudelka, Joanna Opozda miała nie poinformować byłego męża specjalnie. W dodatku miała bać się "o zdrowie i życie Vincenta" i obawiać się, że poinformuje o uroczystości jej ojca. Antoni Królikowski zabrał głos, komentując że dopiero wczoraj dowiedział się o odwołaniu oraz kościele, w którym miał odbyć się chrzest jego syna, a w kościele miał pojawić się z mamą by ustalić szczegóły z księdzem. Joanna Opozda również zmuszona była przerwać milczenie. Zobacz także: Małgorzata Ostrowska-Królikowska na spotkaniu z synową. "Mamy tyle do omówienia". Są zdjęcia!...