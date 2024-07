Trend religijny przybiera na sile i nie tylko największe domy mody jak Yves Saint Laurent czy Dolce & Gabbana mają odwagę go lansować. Coraz więcej gwiazd światowego formatu ulega ich wpływom i nosi na szyi korale przypominające… różaniec.

Wśród wielbicieli oryginalnej biżuterii znaleźli się m.in. Lady Gaga, Bono, Shakira, Justin Timberlake, Vanessa Hudgens, Britney Spears i David Backham. Choć tego typu dodatek może budzić kontrowersje, zyskał wielu zwolenników także w polskim świecie show businessu. Ostatnio w mediach plotkarskich zawrzało z powodu nietypowej stylizacji Agnieszki Szulim, Olgi Bołądź i Magdaleny Boczarskiej, które również zdecydowały się ozdobić dekolt naszyjnikiem z krzyżem.

W Polsce na rynku debiutuje marka Me-like, która łącząc trend religijny z karnawałowym szałem na błyskotki stworzyła kolekcję naszyjników i bransoletek wykorzystujących motyw różańcowy. HolyMe to nie tylko stylowy i modny dodatek, ale również wyjątkowy talizman mający przynosić szczęście swojemu właścicielowi. W najnowszej, damsko-męskiej kolekcji HolyMe by me-like, znajdują się unikatowe, ręcznie tworzone kompozycje z naturalnych kamieni, pereł, drewna oraz kryształów Swarovskiego. Bogata oferta kolorystyczna i pojedyncze egzemplarze w kolekcji sprawiają, że każdy HolyMe jest niepowtarzalny i trafia w gusta nawet najbardziej wymagającego fashionisty. Dzięki możliwości personalizacji naszyjnika, wyboru dodatków w kolorze złota lub srebra i wykonania indywidualnego graweru na rewersie eleganckiej blaszki, może stać się idealnym prezentem na specjalne okazje dla bliskiej osoby, np. nadchodzące Święta lub karnawał.

Dla najbardziej wymagających osób me-like wprowadziła ekskluzywną wersję biżuterii z brylantem osadzonym na blaszce z logo marki.



Czy nowy trend przyjmie się w Polsce ? Czas pokaże.

Naszyjniki oraz bransoletki marki me-like inspirowane różańcem do kupienia w cenach od 249 zł na profilu marki, w portalu Facebook.

