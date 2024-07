Już 26 sierpnia w Szczecinie odbędzie się gala Eska Music Awards 2016! Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was konkurs, w którym do wygrania jest aż 5 podwójnych zaproszeń do Strefy Golden Circle! Aby zdobyć bilety należy odpowiedzieć na prost pytanie!

Zadanie konkursowe:

Napisz, którego artystę chciałbyś zobaczyć na tegorocznej gali Eska Music Awards 2016.

Swoją odpowiedź uzasadnij. Odpowiedź należy wysłać pod adres konkurs@party.pl. Konkurs potrwa od 09.08.2016 do 16.08.2016 r.

Regulamin dostępny na stronie: http://edipresse.pl/obsluga-klienta/regulaminy-konkursow/

