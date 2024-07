Sonia Bohosiewicz pojawiła się ostatnio na „OFF-Plus Camera” w Krakowie i wywołała nie małe zdziwienie swoją przemianą. Aktorka, która do tej pory prezentowała się nam w bujnej blond fryzurze, zmieniła kolor swoich włosów na zdecydowanie ciemniejszy kolor. Przyznajemy, że nam taka zmiana nie do końca przypadła do gustu. Sonia we wcześniejszym wydaniu wyglądała bardzo kusząco i potrafiła przyćmić niejedną gwiazdę.

A wam jak podoba się zmiana Bohosiewicz? Wolicie ją w jasnym blondzie czy w ciemniejszych odcieniach?

Reklama