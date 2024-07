Media przez kilka ostatnich dni żyją niespodziewanym konfliktem Kory i Edyty Górniak. Podczas pierwszej bitwy w piątej edycji "The Voice of Poland" Edyta stanęła w obronie Sandry Rusin, która została mocno skrytykowana przez Jackowską w programie "Must Be The Music". Diwa stwierdziła, że liderka Manaamu nie jest dobrą wokalistką. Przypomnijmy: Górniak skrytykowała Korę. Znamy kulisy konfliktu wokalistek

W weekendowym wydaniu "Pytanie na śniadanie" w studiu pojawili się wszyscy trenerzy. Wśród nich prym wiodły Edyta oraz Justyna Steczkowska, która opowiadała o swojej wielkiej trasie koncertowej z okazji 20-lecia pracy artystycznej. Artystka gra mnóstwo koncertów w całej Polsce, na które przychodzą prawdziwe tłumy. Gwiazda znalazła jednak kilka zaproszeń dla widzów programu, co nie umknęło uwadze Górniak:

Justyna: Jestem po kilku koncertach. Jestem tak szczęśliwa, bo my gramy nowe utwory, to jest wielkie wyzwanie, na każdym koncercie publiczność stoi i bije brawo, łzy wzruszenia leją się same. To też jest wzruszająca płyta. Tak czy inaczej, kiedy się prezentuje nowe piosenki, głównie to są moje kompozycje, to z dużym stresem wychodzę na scenę. Teraz przed nami Kraków i Częstochowa. I tutaj mam zaproszenia, udało mi się wydobyć trzy podwójne zaproszenia na koncert w Krakowie i trzy podwójne w Częstochowie.

Edyta: Ale fani mają szczęście. Kurcze, jak ja mam koncert, to nie dostaję żadnych, bo wszystkie się sprzedają, nie mam nic dla fanów.

Justyna: Edi, będziesz zawsze moim absolutnym gościem!