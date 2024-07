2 z 5

Mateusz Grędziński

Jest pozytywnie zakręconą osobą, która z chęcią podejmuje się nowych wyzwań! Ukonczył studia ekonomiczne, ale odskocznią od liczb i codziennej rutyny zawsze jest dla niego muzyka. Mateusz gra na gitarze i śpiewa. Udział w programie The Voice of Poland to dla niego spełnienie marzeń. Mateusz ma zamiar fantastycznie się bawić i zarażać innych swoją pozytywną energią! Poza śpiewem i graniem jego zainteresowania skoncentrowane są na nowych technologiach, gadżetach i modzie. Prócz marzeń związanych z muzyką, od zawsze chciał należeć do grupy kabaretowej. Śpiewający ekonomista-kabareciarz? Dlaczego nie?! Mateusz wystąpił kilka dni temu na Festiwalu Piosenki Rosyjskiej w Zielonej Górze 2013.