Skolim i Blanka praktycznie do ostatniej chwili trzymali wspólny projekt za zamkniętymi drzwiami. Wreszcie gwiazdy, które obecnie bez wątpienia są na fali popularności, ogłosiły, że już od jakiegoś czasu współpracują. Efekt? Sami zobaczcie. Fani czekają z wypiekami na twarzy, by usłyszeć ten przebój. Wiemy, kiedy pojawi się w sieci

Blanka i Skolim ogłosili współpracę. Nagrali razem utwór

Zaskoczenie było podwójne, bo oboje są ostatnio w intensywnym czasie. Skolim jest w trybie koncertowym i gra niemal bez przerwy, a Blanka dopiero co weszła w nową rolę jako jurorka w programie spod szyldu "The Voice". W takim kalendarzu każda dodatkowa premiera wygląda na logistyczną łamigłówkę - a jednak udało im się nie tylko dopiąć współpracę, ale i utrzymać ją w sekrecie aż do teraz.

Kto będzie ze mną? Król latino wraca i rozpoczyna letni sezon napisał Skolim na Instagramie.

W sieci błyskawicznie zrobiło się głośno. Fani dali znać, że czekali na taką niespodziankę, a wśród reakcji pojawiły się też gratulacje z branży. Szczególnie wyraźnie swoją radość okazała Cleo, która dobrze zna oboje artystów. Ze Skolimem ma na koncie wspólny przebój "Dziewczyno piękna", a z Blanką współpracuje w talent show TVP - "The Voice Kids".

Moje ziomeczki robią wspólny numer! Super! przekazała Cleo.

To nie koniec zmian u słynnego wokalisty. Warto przypomnieć, że tuż przed świętami Skolim podzielił się radosną nowiną i oficjalnie potwierdził domysły, które krążyły w mediach społecznościowych już od jakiegoś czasu.

Blanka i Skolim nagrali wspólnie utwór. Premiera "Niewinnej" już dzisiaj

W poniedziałkowy wieczór Skolim wrzucił na Instagram zapowiedź nowego numeru, ujawniając, że duetowy utwór nosi tytuł "Niewinna". Najważniejsze jest jednak to, że na premierę nie trzeba długo czekać - piosenka ma pojawić się we wtorek, 14 kwietnia o 16:00.

Dla Blanki to może być szczególnie ważny moment. Po sukcesie "Solo" wypuściła kilka singli, ale żaden - według informacji podawanych w branżowych komentarzach - nie przebił popularności utworu, od którego zaczęła się jej fala rozpoznawalności. Duet ze Skolimem daje jej szansę na świeże otwarcie i znaczne poszerzenie grupy odbiorców.

Zobacz także: