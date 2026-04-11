Blanka prężnie rozwija nie tylko swoją muzyczną karierę. W ostatnim czasie podjęła się też telewizyjnego wyzwania, wcielając się w rolę wokalnej trenerki dzieci w polskiej wersji programu "The Voice Kids". W tej edycji w fotelach jurorskich oprócz niej zasiada również Cleo oraz Tribbs. Podczas nagrań gwiazda nagle zaskoczyła wyznaniem, które natychmiast poruszyło trenerskie grono.

Blanka zaskoczyła wyznaniem o historii z greckich wakacji

Podczas ostatnich przesłuchań w ciemno do 9. edycji "The Voice Kids" emocje sięgną zenitu. W sobotę 11 kwietnia telewidzowie zobaczą ostatnich śmiałków zdecydowanych na podjęcie się wyzwania zaśpiewania przed trenerami programu. Jury po raz ostatni będzie miało okazję dobrać głosy do drużyn, z którymi będą szli przez kolejne etapy programu.

W pewnym momencie na atmosferę w studiu wpłynęła Blanka, która postanowiła podzielić się wyznaniem o swoim uczuleniu. Jak się okazało, stanowi ono dla wokalistki realne zagrożenie życia.

Mam uczulenie na ryby. (...) I to takie uczulenie, że nie że mam krosteczkę, wysypkę czy coś, tylko umieram wyznała nagle Blanka.

W rozmowie z trenerami programu Blanka opowiedziała też historię ze swoich greckich wakacji, w trakcie których ledwo wyszła ze zdrowotnych opałów.

Kiedyś miałam taką sytuację w Grecji, że ledwo mnie uratowali... Nie mogłam oddychać zrelacjonowała Blanka.

Nie jest to jednak jedyne wyznanie, którym piosenkarka zaskoczyła w mediach. Ostatni Blanka opowiedziała o swoich wymaganiach koncertowych.

Reakcję Celo i Tribbsa na uczulenie i historię Blanki zobaczycie w powyższym wideo.

