26-letnia Blanka Stajkow dziś jest jedną z najpopularniejszych piosenkarek polskiej sceny muzycznej. Artystka od dziecka swoje życie wiązała z muzyką i przygotowywała się do występów na dużej scenie. Blanka ma za sobą naukę w szkole muzycznej, a w wieku 13 lat napisała pierwszą piosenkę. A jak wspomina pierwsze koncerty? Otrzymywała za nie wynagrodzenie? Wszystko ujawniła przed kamerą Party.pl

Blanka od początku swoje życie wiązała z muzyką i show-biznesem

Blanka po amerykańskim rozdziale swojego życia wróciła do Polski i próbowała swoich sił w programach rozrywkowych oraz teledyskach. Można ją było zobaczyć m.in. w 10. edycji programu Top Model. Potem artystka wystąpiła w teledysku Smolastego do utworu "Pijemy za lepszy czas". Aż przyszedł czas na jej wielki hit "Solo" oraz występ Blanki na Eurowizji 2023. Dziś jest jedną z jurorek w programie "The Voice Kids" i namawia dzieci, które kochają śpiewać, aby nie poddawały się i szły wyznaczoną ścieżką.

A jak wyglądały pierwsze występy Blanki? Okazuje się, że mocno odbiegały od koncertów, które aktualnie gra.

Blanka wspomina swoje pierwsze koncerty

Blanka Stajkow w rozmowie z Party.pl zdradziła, jak wyglądały początki jej kariery. Jurorka "The Voice Kids" nie ukrywa, że nie było łatwo:

Mój pierwszy koncert był już po Eurowizji. (...) Mogę to porównać do moich pierwszych występów, które starałam się grać jak miałam 16-, 17 -latką w Stanach np. w różnych kościołach, pubach itd. i były np. dwie osoby na widowni.

Czy za swoje pierwsze występy Blanka otrzymywała wynagrodzenie? Piosenkarka mówi wprost:

Oczywiście, że były za darmo. Ja bym zapłaciła, żeby zagrać - dodaje piosenkarka

Zobacz także: