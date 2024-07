Penelope Cruz to pierwsza hiszpańska aktorka, której nazwisko umieszczono w słynnej alei. Jest to ogromne wyróżnienie dla każdego aktora. Na piątkową uroczystość odsłonięcia gwiazdy Penelope założyła koronkową sukienkę projektu L’Wren Scott i szpilki od Christiana Louboutina. Chociaż aktorka nie wróciła jeszcze do formy po narodzinach dziecka, to i tak wyglądała pięknie. W tym wyjątkowym dniu Penelope towarzyszył przyjaciel Johnny Deep i mąż Javier Bardem, którego poślubiła w 2010 roku.

Laureatka Oscara z pewnością może zaliczyć ten rok do udanych! W styczniu urodziła syna, jest szczęśliwą mężatką i ma swoją gwiazdę!

