Kilka miesięcy temu z serialem "M jak miłość" pożegnała się Małgorzata Kożuchowska, której odejście do tej pory wzbudza wiele emocji. I chociaż śmierć serialowej Hanki Mostowiak była prawdziwym wstrząsem dla wszystkich jej fanów, to producenci telenoweli zaplanowali już pożegnanie z kolejną gwiazdą. Okazuje się, że już wkrótce z "M jak miłość" zniknie Bożena Stachura, która przez kilka lat wcielała się w postać Grażyny.

Niestety, rola grana przez aktorkę na samym początku nie wzbudzała zbyt wiele pozytywnych emocji. Dopiero po jakiś czasie widzowie przekonali się do zakochanej w Marku Grażyny. Według informacji "Faktu" wątek z Bożeną Stachurą "jest już zakończony i nie ma planów, by do niego wracać".

Zastanawiamy się w jaki sposób Bożena Stachura odejdzie z serialu. Czy przebije śmierć Hanki w kartonach?

