W wywiadzie Jula została zapytana, czy wróci do "M jak miłość". Gwiazda szczerze odpowiedziała:

- Myślę, że nie. Nie mam konkretnych informacji. Wiedziałam, że to będzie krótka przygoda. Szczerze mówiąc, to trochę pograłam w tym serialu, jeździłam tam dosyć długo. To inaczej wygląda z drugiej strony, nagrania trwają troszeczkę dłużej, natomiast ja to fantastycznie wspominam. Aktorka ze mnie żadna... Próbowałam, chociaż jakby była jakaś angsterska rola do zagrania, to czemu nie. (...)