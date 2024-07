Chociaż okulary przeciwsłoneczne to bardzo indywidualna sprawa to w tym sezonie najmodniejsze będą te z kocim akcentem. Jeśli jednak wasz kształt twarzy nie pasuje do zalotnie wywiniętych oprawek - nie martwcie, słynne „wayfarery” i te „oversize” wciąż pozostają w ofertach sklepów.

Reklama

Podczas wiosenno-letnich pokazów Prabal Gurung, czy Nicole Farhi lansowali okulary w stylu lat 50-tych. Na wybiegach można było zobaczyć ich tradycyjne, ale również futurystyczne wersje. Małe, delikatne ze szpiczastymi oprawkami, ale również te z grubymi XXL. Tego lata poczuj się jak Marilyn Monroe i noś kocie okulary zarówno na co dzień jak i na wielkie wyjścia. Dołącz do miłośniczek „kociego oka” i znajdź się w zacnym gronie wśród Rihanny i Scarlett Johansson.

Reklama

Więcej o tym trendzie przeczytacie w 10. numerze magazynu „FLESZ”, a poniżej galeria najciekawszych kocich okularów dostępnych w Polsce: