James Hewitt ostro komentuje doniesienia na temat tego, że prawdopodobnie jest ojcem księcia Harry'ego! Takie plotki co jakiś czas pojawiają się w mediach. To wszystko ze względu na podobieństwo między panami oraz fakt, że przed laty James Hewitt był kochankiem księżnej Diany. Ich romans trwał 5 lat. Ostatnio plotki na temat tego, że były kochanek Diany jest ojcem jej drugiego syna, znów pojawiły się w mediach. Teraz James Hewitt postanowił uciąć te plotki. Co powiedział?

Nie jestem ojcem Harry'ego. Ta plotka jest powtarzana od lat, bo dobrze się sprzedaje. Dla mnie jest ona przykra, a co dopiero dla Harry'ego. Pora raz na zawsze przeciąć te spekulacje. Harry urodził się zanim zakochałem się w Dianie, to nie jest mój syn - powiedział w australijskiej telewizji.

Książę Harry urodził się w 1984 roku, natomiast romans Jamesa Hewitta i księżnej Diany rozpoczął się oficjalnie w 1986 roku i trwał do 1991. Chyba, że para spotykała się dużo wcześniej, ale ukrywała to w tajemnicy. Jak myślicie?

